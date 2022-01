Vedrai Vedrai, Luigi Tenco: una canzone intima di un’attualità struggente (Di giovedì 27 gennaio 2022) Fra le più celebri canzoni del cantautore, Vedrai Vedrai di Luigi Tenco è un’intima lettera rivolta alla madre che cela un’attualità disarmante. Un dialogo dolcissimo in cui il giovane Luigi percepisce nella propria anima una patina di inadeguatezza; un tempo che scorre lento e non accompagna i suoi sogni di artista. Il tema è simile a un’altra canzone di Tenco, Un giorno dopo l’altro, in cui l’artista descrive la vacuità dei suoi sforzi nella ricerca costante di un avvenire; speranza divenuta abitudine in una dimensione in cui i sogni non si sono concretizzati e il futuro è ormai diventato passato. Vedrai Vedrai, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 27 gennaio 2022) Fra le più celebri canzoni del cantautore,diè un’lettera rivolta alla madre che celadisarmante. Un dialogo dolcissimo in cui il giovanepercepisce nella propria anima una patina di inadeguatezza; un tempo che scorre lento e non accompagna i suoi sogni di artista. Il tema è simile a un’altradi, Un giorno dopo l’altro, in cui l’artista descrive la vacuità dei suoi sforzi nella ricerca costante di un avvenire; speranza divenuta abitudine in una dimensione in cui i sogni non si sono concretizzati e il futuro è ormai diventato passato., ...

