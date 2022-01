Una Vita, anticipazioni 28 gennaio: tensione tra Miguel, Marcos e Aurelio. Il Bacigalupe minaccia il Quesada con un’arma (Di giovedì 27 gennaio 2022) Una Vita, anticipazioni 28 gennaio: al centro della puntata di domani ci saranno Miguel, Marcos, Aurelio e i loro affari. I tre saranno davvero ai ferri corti, soprattutto il padre di Anabel con il fratello di Natalia. Una Vita, anticipazioni 28 gennaio: Miguel contro Aurelio durante una riunione e quest’ultimo se ne va Miguel ha accettato di seguire gli affari di Aurelio e Marcos, ma non concorda col progetto del Quesada di mettersi in commercio con i Paesi in procinto di fare la guerra. Così Quesada se ne va risentito dall’incontro. Marcos minaccia ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 27 gennaio 2022) Una28: al centro della puntata di domani ci sarannoe i loro affari. I tre saranno davvero ai ferri corti, soprattutto il padre di Anabel con il fratello di Natalia. Una28controdurante una riunione e quest’ultimo se ne vaha accettato di seguire gli affari di, ma non concorda col progetto deldi mettersi in commercio con i Paesi in procinto di fare la guerra. Cosìse ne va risentito dall’incontro....

