Retroscena Mertens, no al Toronto: rinnovo a 2 condizioni! (Di giovedì 27 gennaio 2022) Retroscena Mertens alla luce nelle ultime ore, secondo un’indescrezione lanciato dal Corriere dello Sport, Il Toronto avrebbe a lungo corteggiato l’attaccante partenopeo. La squadra canadese dopo aver perfezionato l’acquisto di Lorenzo Insigne ha provato ad assicurarsi anche le prestazioni del belga. Le dichiarazioni e la volontà del giocatore è però chiara, in diverse interviste ha dichiarato di preferire Napoli e l’amore della sua gente ai dollari americani. Mertens-Napoli-Toronto Il desiderio di ‘Ciro’ soprannome di cui lui va fiero è quello di rinnovare con la squadra partenopea, rinnovo che sembra possibile a due condizioni. La prima condizione è l’accesso degli azzurri alla prossima Champions League, obbiettivo minimo della squadra allenata da Luciano Spalletti. Il ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 27 gennaio 2022)alla luce nelle ultime ore, secondo un’indescrezione lanciato dal Corriere dello Sport, Ilavrebbe a lungo corteggiato l’attaccante partenopeo. La squadra canadese dopo aver perfezionato l’acquisto di Lorenzo Insigne ha provato ad assicurarsi anche le prestazioni del belga. Le dichiarazioni e la volontà del giocatore è però chiara, in diverse interviste ha dichiarato di preferire Napoli e l’amore della sua gente ai dollari americani.-Napoli-Il desiderio di ‘Ciro’ soprannome di cui lui va fiero è quello di rinnovare con la squadra partenopea,che sembra possibile a due condizioni. La prima condizione è l’accesso degli azzurri alla prossima Champions League, obbiettivo minimo della squadra allenata da Luciano Spalletti. Il ...

