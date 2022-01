Quando gioca Berrettini contro Nadal e dove vedere gli Australian Open (Di giovedì 27 gennaio 2022) In tanti si chiedono Quando gioca Berrettini contro Nadal, in occasione della semifinale degli Australian Open. Un appuntamento storico per il nostro tennis, a maggior ragione dopo la rovinosa sconfitta di Sinner contro uno Tsitsipas in forma stratosferica. Anche quel match lo abbiamo seguito in tempo reale, come avete notato tramite il nostro articolo, ma ora è tempo di guardare avanti. Auspicando che il nostro ultimo rappresentante possa farsi valere contro un campione senza tempo. Cerchiamo di farci trovare pronti in vista di un appuntamento tanto importante. Quando gioca Berrettini contro Nadal: dritte su dove ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 27 gennaio 2022) In tanti si chiedono, in occasione della semifinale degli. Un appuntamento storico per il nostro tennis, a maggior ragione dopo la rovinosa sconfitta di Sinneruno Tsitsipas in forma stratosferica. Anche quel match lo abbiamo seguito in tempo reale, come avete notato tramite il nostro articolo, ma ora è tempo di guardare avanti. Auspicando che il nostro ultimo rappresentante possa farsi valereun campione senza tempo. Cerchiamo di farci trovare pronti in vista di un appuntamento tanto importante.: dritte su...

