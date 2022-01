P50 Pro, il lodevole coraggio di Huawei nel vendere uno smartphone senza Google e 5G al prezzo di un iPhone (Di giovedì 27 gennaio 2022) Huawei ha annunciato ieri il P50 Pro. Inutile rimarcare le difficoltà di questo periodo, ma è stato fatto il massimo che si poteva fare. Il prezzo è purtroppo alto, ma è un prezzo simbolico: difficile che Huawei venda tanti P50 Pro, ma almeno esiste. E nessuno di noi ci avrebbe scommesso 10 euro.... Leggi su dday (Di giovedì 27 gennaio 2022)ha annunciato ieri il P50 Pro. Inutile rimarcare le difficoltà di questo periodo, ma è stato fatto il massimo che si poteva fare. Ilè purtroppo alto, ma è unsimbolico: difficile chevenda tanti P50 Pro, ma almeno esiste. E nessuno di noi ci avrebbe scommesso 10 euro....

