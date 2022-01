Napoli: proposto rinnovo a Juan Jesus e Rrahmani, la situazione di Anguissa (Di giovedì 27 gennaio 2022) Questione rinnovi in casa Napoli: proposto prolungamento ad Armir Rrahmani e Juan Jesus. Si lavora al riscatto di Frank Anguissa. Il Napoli del futuro parte da una certezza: Luciano Spalletti. Secondo quanto riferito da Repubblica, Aurelio De Laurentiis ha rinnovato il contratto dell’allenatore del Napoli. Da qui si gettano le basi per un programmazione che negli ultimi anni non c’è stata. Prima l’addio a Carlo Ancelotti, poi quello a Gennaro Gattuso. In pratica il Napoli nelle ultime stagioni ha dovuto programmare, ma sempre all’ultimo minuto, dopo l’acquisizione di un nuovo allenatore. Rinnovi Juan Jesus e Rrahmani Il Napoli ha proposto il ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 27 gennaio 2022) Questione rinnovi in casaprolungamento ad Armir. Si lavora al riscatto di Frank. Ildel futuro parte da una certezza: Luciano Spalletti. Secondo quanto riferito da Repubblica, Aurelio De Laurentiis ha rinnovato il contratto dell’allenatore del. Da qui si gettano le basi per un programmazione che negli ultimi anni non c’è stata. Prima l’addio a Carlo Ancelotti, poi quello a Gennaro Gattuso. In pratica ilnelle ultime stagioni ha dovuto programmare, ma sempre all’ultimo minuto, dopo l’acquisizione di un nuovo allenatore. RinnoviIlhail ...

