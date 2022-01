MotoGP, ecco Sepang: primi test 2022 dal 5 febbraio (Di giovedì 27 gennaio 2022) Tutto pronto per i test di Sepang, che dal 5 febbraio faranno alzare il sipario sulla stagione 2022 della MotoGP. Nessun punto mondiale in palio, ma tante informazioni importanti per i piloti sullo sviluppo della propria moto e le possibili gerarchie di un anno che si preannuncia combattuto ed equilibrato. Intanto tra poche ore, nella giornata di venerdì, saranno svelate le nuove livree del Team Suzuki Ecstar e del team Monster Energy Yamaha, con quest’ultima che con Quartararo e Morbidelli ambisce ad un ruolo importante. In casa Hrc Honda invece l’otto volte campione iridato Marc Marquez testerà la rinnovata RC213V, mentre la Suzuki vuole confermarsi ai massimi livelli. In ottica italiana sarà impegnato anche il veterano Andrea Dovizioso con la M1 del WithU Yamaha RNF ... Leggi su sportface (Di giovedì 27 gennaio 2022) Tutto pronto per idi, che dal 5faranno alzare il sipario sulla stagionedella. Nessun punto mondiale in palio, ma tante informazioni importanti per i piloti sullo sviluppo della propria moto e le possibili gerarchie di un anno che si preannuncia combattuto ed equilibrato. Intanto tra poche ore, nella giornata di venerdì, saranno svelate le nuove livree del Team Suzuki Ecstar e del team Monster Energy Yamaha, con quest’ultima che con Quartararo e Morbidelli ambisce ad un ruolo importante. In casa Hrc Honda invece l’otto volte campione iridato Marc Marquezerà la rinnovata RC213V, mentre la Suzuki vuole confermarsi ai massimi livelli. In ottica italiana sarà impegnato anche il veterano Andrea Dovizioso con la M1 del WithU Yamaha RNF ...

