Mirinat | la combo supera i #Solex! Fan in visibilio

(Di giovedì 27 gennaio 2022) I fan di Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo svettano in cima alla classifica dei gruppi più attivi. Per le due gieffine arriva un messaggio Con un inaspettato colpo di coda, Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo diventano una delle coppie più amate del Grande Fratello Vip 6! A pochi mesi dalla finale, i fan delle due gieffineno di gran lunga i gruppi legati ai Solex di cui si è tanto parlato ultimamente, raggiungendo (numericamente parlando) le fanbase legate a Manuel e Lulù, a Gianmaria Antinolfi e ad Aldo Montano. Per le due concorrenti, un nuovo aereo sorvola la casa più spiata d’Italia, mandando ini fan e destando qualche piccola “invidia” da parte dei concorrenti. Oggi, è il terzo aereo dedicato a Miriana Trevisan, un bel traguardo per se stessa e per tutte le persone che hanno creduto in lei fin dal suo ingresso in ...