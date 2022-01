Juventus, un attaccante può partire: bocciato da Allegri! (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il mercato della Juventus è entrato davvero nel vivo. Vlahovic è ormai ad un passo dal vestire bianconero e ciò genererà un effetto domino all’interno della rosa, con alcuni attaccanti che presumibilmente andranno via. Morata sembra essere l’indiziato numero uno, con il Barcellona che è molto vicino a chiudere la trattativa. Non è il solo, però, che rischia di lasciare Torino. Kulusevski Juventus mercatoInfatti, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, un altro giocatore con le valigie in mano è senza ombra di dubbio Dejan Kulusevski. Ciò è legato alla bocciatura totale di Allegri sul calciatore, che lo ritiene non pronto per un palcoscenico così importante come la Juventus. LEGGI ANCHE: Atalanta, si valuta il dopo Gosens: tutte le alternative! Leggi su rompipallone (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il mercato dellaè entrato davvero nel vivo. Vlahovic è ormai ad un passo dal vestire bianconero e ciò genererà un effetto domino all’interno della rosa, con alcuni attaccanti che presumibilmente andranno via. Morata sembra essere l’indiziato numero uno, con il Barcellona che è molto vicino a chiudere la trattativa. Non è il solo, però, che rischia di lasciare Torino. KulusevskimercatoInfatti, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, un altro giocatore con le valigie in mano è senza ombra di dubbio Dejan Kulusevski. Ciò è legato alla bocciatura totale di Allegri sul calciatore, che lo ritiene non pronto per un palcoscenico così importante come la. LEGGI ANCHE: Atalanta, si valuta il dopo Gosens: tutte le alternative!

Ultime Notizie dalla rete : Juventus attaccante Juvemania: Vlahovic mette Allegri con le spalle al muro! ... con addirittura zero tiri in porta da parte della squadra bianconera) che senza un attaccante vero come il 'sogno mostruosamente proibito' Vlahovic e continuando a giocare così male, la Juventus ...

Inter, Gosens è solo l'inizio - Due innesti per rispondere al colpo Vlahovic ...Gosens è il primo tassello - Ora Scamacca e Frattesi Scamacca © LaPresseLa decisione della Juventus ... sarebbe l'Inter il club più avanti per aggiudicarsi l'attaccante classe '99: la valutazione del ...

Juve, continua la caccia all'attaccante: ecco la lista Tuttosport Calciomercato Juventus: Vlahovic ha scelto la maglia numero 7 Dusan Vlahovic si avvicina a grandi passi alla Juventus e in attesa dell'ufficialità ... del calciatore starebbero definendo i dettagli riguardanti il contratto dell'attaccante, il serbo avrebbe ...

Juve, perché Vlahovic non è Cristiano Ronaldo Non ci sono soldi, ma ci sono sogni. E i sogni si possono prendere a debito. Vlahovic è il sogno del risorgimento bianconero. Può valere la Champions e garantire la rifondazione. Ha ventidue anni, tra ...

