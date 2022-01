Intel aveva ragione: Alder Lake va più forte di M1 Max. Consumando 3 volte tanto (Di giovedì 27 gennaio 2022) Alder Lake di Intel sta arrivando sui notebook e iniziano ad apparire i primi benchmark ufficiali. Intel aveva ragione: il suo core è leggermente più veloce di quello di Apple. Consuma, però, tre volte tanto.... Leggi su dday (Di giovedì 27 gennaio 2022)dista arrivando sui notebook e iniziano ad apparire i primi benchmark ufficiali.: il suo core è leggermente più veloce di quello di Apple. Consuma, però, tre....

