Il deputato M5S Lorenzoni paragona non vaccinati ed ebrei nella Giornata della Memoria (Di giovedì 27 gennaio 2022) Neanche nella Giornata della Memoria, nella quale il rispetto, il silenzio e la riflessione sono il modo migliore per omaggiare le vittime dell'Olocausto, si fermano i paragoni tra i non vaccinati e gli ebrei perseguitati nella Seconda Guerra Mondiale. Un leitmotiv che ha accompagnato le proteste contro il Green Pass e che è stato spesso rilanciato dai leader no vax, ma che in questo caso è stato rilanciato da un deputato della Repubblica: Gabriele Lorenzoni, del Movimento 5 Stelle, ha condiviso sul suo profilo Instagram uno screenshot dal celebre film "La Vita è Bella" di Roberto Benigni in cui si vede un cartello affisso all'esterno di un negozio con la scritta "Vietato l'ingresso agli ..."

