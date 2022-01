Giorno memoria: Ghirelli 'fermarsi, ricordare e comprendere' (Di giovedì 27 gennaio 2022) "fermarsi, ricordare e comprendere il valore del ruolo dello sport nella salvaguardia di principi che creano gli anticorpi contro il virus dell'odio e della violenza. Oggi, 27 gennaio, è il 'Giorno ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 27 gennaio 2022) "il valore del ruolo dello sport nella salvaguardia di principi che creano gli anticorpi contro il virus dell'odio e della violenza. Oggi, 27 gennaio, è il '...

Advertising

CottarelliCPI : Due quindicenni insultano un dodicenne perché ebreo, colpendolo con calci e sputi. Siamo a 2 giorni dal Giorno dell… - Quirinale : il Presidente #Mattarella nel Giorno della #Memoria: «Combattere, oggi e nel futuro, ogni germe di razzismo, antise… - amnestyitalia : #GiornataDellaMemoria È necessario continuare a ricordare, ma è altrettanto importante mobilitarsi contro l’odio. O… - millie0softy : giorno della memoria, per non dimenticare le vittime di questa tragedia e per non rifare lo stesso errore - cirobuonajuto : RT @meb: Se “la #memoria umana è uno strumento meraviglioso, ma fallace”, è più che mai in questo giorno che siamo chiamati ad una memoria… -