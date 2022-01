Eddy Hamel | il calciatore che riempiva gli spalti d’Olanda deportato ad Auschwitz | primo americano e primo ebreo a giocare nell’Ajax

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 gennaio 2022) “Ho un ascesso in bocca”.guarda preoccupato Leon Greenman. È il suo compagno di camerata, l’unica presenza amichevole che gli è rimasta da quando è stato separato dalla sua famiglia tre mesi prima. In un altro momento quel gonfiore in bocca sarebbe stata una cosa di poco conto, ma non lì. A Birkenau qualunque cosa è rilevante e la linea che separa chi vive e chi muore è sottilissima. È il 30 aprile 1943 e i due sono nudi al centro di una stanza umida, spoglia e fredda. Attorno, le SS, che devono giudicare chi è ancora in buona salute e chi no. I primi vanno nella fila a destra, i secondi in quella di sinistra. I primi continuano a lavorare. I secondi però non vanno in infermeria. Vanno direttamente nelle camere a gas e da lì nei forni crematori. Le SS osservano. Vedono la sua bocca gonfia. Fila sinistra. Quella opposta ...