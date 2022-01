Advertising

IlModeratoreWeb : Deutsche Bank, nel 2021 utile netto cresce di oltre 4 volte a 2,5 mld - - nestquotidiano : Deutsche Bank, nel 2021 utile netto cresce di oltre 4 volte a 2,5 mld - classcnbc : DEUTSCHE BANK: UTILE QUADRUPLICATO #DeutscheBank quadruplica l'utile netto nel 2021: 2,5 mld, al top dal 2011, con… - ItaliaNotizie24 : Deutsche Bank, nel 2021 utile netto cresce di oltre 4 volte a 2,5 mld - UBrignone : RT @MilanoFinanza: Deutsche Bank torna a dividendo e buyback. Il mercato apprezza -

Ultime Notizie dalla rete : Deutsche Bank

E la pioggia di vendite stamane continua in Asia, in attesa di una giornata fitta di dati societari:, EasyJet, JetBlue Airways, LVMH, Mastercard, McDonald's, Samsung Electronics, SAP e ...I risultati di bilancio disorprendono i mercati in positivo. La banca numero uno in Germania ha annunciato di aver concluso il quarto trimestre del 2021 con utili (attribuibili agli azionisti) pari a 145 milioni ...Il gruppo ha chiuso il 2021 con un utile di 2,5 miliardi da 624 milioni di un anno prima e ha annunciato ricavi per il 2022 oltre la guidance precedente per 25 miliardi di euro. Il ceo Sewing si atten ...Il gruppo chiude il 2021 con l’utile netto in crescita di oltre 4 volte a 2,5 miliardi di euro, il più alto dal 2011, e annuncia l’intenzione di distribuire circa 700 milioni di euro di capitale agli ...