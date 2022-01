DAZN raddoppia il prezzo dell’abbonamento: clienti in totale rivolta! (Di giovedì 27 gennaio 2022) DAZN ha annunciato che a partire dal 12 Febbraio 2022 raddoppierà i costi degli abbonamenti per i nuovi utenti: tutti i dettagli Molto spesso, le scelte messe in campo dalle piattaforme in streaming, negli altri Paesi, si sono poi rivelate delle anticipazioni su cosa accadrà in Italia. Prendiamo ad esempio le indiscrezioni su un eventuale aumento di Netflix dopo il nuovo rincaro adottato dal colosso in streaming negli Stati Uniti. Il logo di DAZN (Screenshot)In queste ultime ore, infatti, trapelano delle voci su un incremento dei costi di DAZN in Germania. I nuovi clienti, infatti, a partire dal 1 Febbraio 2022 pagheranno 29,99 euro rispetto ai 14,99 euro al mese attuale. Effettivamente, con il nuovo costo si metterebbe in pari con quello italiano. Inoltre, gli utenti tedeschi possono anche scegliere ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 27 gennaio 2022)ha annunciato che a partire dal 12 Febbraio 2022 raddoppierà i costi degli abbonamenti per i nuovi utenti: tutti i dettagli Molto spesso, le scelte messe in campo dalle piattaforme in streaming, negli altri Paesi, si sono poi rivelate delle anticipazioni su cosa accadrà in Italia. Prendiamo ad esempio le indiscrezioni su un eventuale aumento di Netflix dopo il nuovo rincaro adottato dal colosso in streaming negli Stati Uniti. Il logo di(Screenshot)In queste ultime ore, infatti, trapelano delle voci su un incremento dei costi diin Germania. I nuovi, infatti, a partire dal 1 Febbraio 2022 pagheranno 29,99 euro rispetto ai 14,99 euro al mese attuale. Effettivamente, con il nuovo costo si metterebbe in pari con quello italiano. Inoltre, gli utenti tedeschi possono anche scegliere ...

