Costi, mobilità, consumi: un'indagine svela le fragilità (e i punti di forza) degli italiani sull'ambiente (Di giovedì 27 gennaio 2022) Pensiamo di essere "sostenibili" e, in realtà, rischiamo di non esserlo affatto. Pensiamo di fare il possibile per salvare l'ambiente e, invece, i nostri comportamenti spesso non sono abbastanza. un'indagine internazionale – condotta da Altroconsumo insieme alle associazioni di consumatori di altri 13 Paesi in tutto il mondo e pubblicata in anteprima da Open – mostra come ci sia ancora tanto da fare. Molti pensano – e proprio questo emerge dalla ricerca – che la gestione dei rifiuti, quindi ad esempio la corretta raccolta differenziata, sia tra i fattori che più impattano sull'ambiente. Non è così: secondo gli esperti che hanno collaborato all'indagine sono le abitudini legate all'alimentazione e alla mobilità quelle che incidono maggiormente sulla sostenibilità. E allora quali sono i comportamenti che dovremmo assumere? «Dalla ...

