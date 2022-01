Calciomercato Cagliari, cessione Nandez e doppio acquisto a centrocampo (Di giovedì 27 gennaio 2022) La cessione di Nandez potrebbe sbloccare il mercato del Cagliari in vista degli ultimi giorni di trattative. La Juventus sarebbe pronta a valutare l’affondo sul centrocampista uruguaiano in caso di addio a Bentancur Il Cagliari è pronto a valutare le nuove strategie di mercato in vista degli ultimi giorni di trattative della sessione invernale. Quasi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ladipotrebbe sbloccare il mercato delin vista degli ultimi giorni di trattative. La Juventus sarebbe pronta a valutare l’affondo sul centrocampista uruguaiano in caso di addio a Bentancur Ilè pronto a valutare le nuove strategie di mercato in vista degli ultimi giorni di trattative della sessione invernale. Quasi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

SkySport : Juventus-Nandez, pista concreta: avviati i primi contatti col Cagliari #SkySport #SkyCalciomercato #Juventus… - calciomercatoit : ?? - calciomercatoit : ?? - MondoToro_net : In programma oggi le visite mediche di #Baselli con il #Cagliari. Il centrocampista, come detto ????, firmerà un cont… - infoitsport : Calciomercato Torino, Baselli e quella partenza per Cagliari… ritardata -