Ascolti Tv di ieri 26 gennaio 2021: Access Prime Time e Preserale (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ascolti Tv di ieri 26 gennaio 2021: quali sono i dati ufficiali relativi agli Ascolti e dello share del 26 gennaio per i principali canali tv nelle fasce di ascolto di ieri dell’Access Prime Time e Preserale? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano le fasce e tutti i programmi televisivi della giornata di ieri nella fascia dell’Access Prime Time e in quella Preserale. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share. Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti degli Ascolti di ieri. Ascolti TV ... Leggi su italiasera (Di giovedì 27 gennaio 2022)Tv di26: quali sono i dati ufficiali relativi aglie dello share del 26per i principali canali tv nelle fasce di ascolto didell’? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano le fasce e tutti i programmi televisivi della giornata dinella fascia dell’e in quella. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share. Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti deglidiTV ...

Advertising

QuiMediaset_it : Record di ascolti ieri su #Canale5, per @pomeriggio5: 2.657.000 spettatori totali e il 18.87% di share attiva (17.0… - Luca_zone : RT @Mattiabuonocore: Ieri #striscialanotizia ferma al 15.2%. E ci sono Greggio e Iacchetti alla conduzione - italiaserait : Ascolti Tv di ieri 26 gennaio 2021: Access Prime Time e Preserale - MarcoNeri1987 : @carmelitadurso Oggi non ringrazi per gli ascolti di ieri? - nicole95__ : a me sembra che a volte lei non ascolti le sue parole. ieri le ha detto forse dovrei cominciare a dire delle verità… -