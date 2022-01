Arrivi in Italia dai Paesi Ue: basterà il Green pass, niente più tamponi (Di giovedì 27 gennaio 2022) . Arrivano le nuove regole di viaggio. Approvato l’atteso aggiornamento delle regole di viaggio in Italia. Chi rientra o arriva dai Paesi dell’Unione Europea dovrà avere con sé soltanto il Green pass e non sarà più obbligato a sottoporsi a tampone negativo prima L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 27 gennaio 2022) . Arrivano le nuove regole di viaggio. Approvato l’atteso aggiornamento delle regole di viaggio in. Chi rientra o arriva daidell’Unione Europea dovrà avere con sé soltanto ile non sarà più obbligato a sottoporsi a tampone negativo prima L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Luca69929100 : @tveffe Speriamo che arrivi al più presto in Italia - Marzialoreti2 : @robersperanza : da febbraio basterà green pass per arrivi dall'UE.QUALCUNO,chi?GLI DICA CHE PER TRENI,BUS,MUSEI,pa… - Guardamiiii : @VeronicaChiara5 @Walter00365070 @LaVeritaWeb Che cura ? Idrossiclorochina , ivermectina e azitromicina con cui han… - francobaietti : Nel 2021 attraverso la rotta balcanica, solo nei primi dieci mesi, gli arrivi avevano superato quota 8.600 contro i… - BaiettiFranco : Nel 2021 attraverso la rotta balcanica, solo nei primi dieci mesi, gli arrivi avevano superato quota 8.600 contro i… -