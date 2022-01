Amici 21, troppi positivi nel programma: chiusura forzata e controlli a tappeto (Di giovedì 27 gennaio 2022) Mentre si avvicina il tanto atteso Serale di Amici 21, un problema di grande caratura sta mettendo in grande difficoltà gli autori. C’entra ancora una volta il Covid-19, in quanto la nuova variante è assai contagiosa e sono tanti i positivi dell’ultimo periodo. Anche nella scuola più famosa d’Italia ci sono stati dei contagiati e l’ultima registrazione è stata cancellata. Ma c’è di più, pare che il talent show stia considerando l’idea di fermarsi per un po’ ed effettuare tamponi a tappeto. Amici 21, duro scontro tra Alex e Calma: volano parole grosse I due cantanti proprio non si sopportano e alcune parole pronunciate da Alex hanno acceso un discussione Amici 21: salta la registrazione Mercoledì ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 27 gennaio 2022) Mentre si avvicina il tanto atteso Serale di21, un problema di grande caratura sta mettendo in grande difficoltà gli autori. C’entra ancora una volta il Covid-19, in quanto la nuova variante è assai contagiosa e sono tanti idell’ultimo periodo. Anche nella scuola più famosa d’Italia ci sono stati dei contagiati e l’ultima registrazione è stata cancellata. Ma c’è di più, pare che il talent show stia considerando l’idea di fermarsi per un po’ ed effettuare tamponi a21, duro scontro tra Alex e Calma: volano parole grosse I due cantanti proprio non si sopportano e alcune parole pronunciate da Alex hanno acceso un discussione21: salta la registrazione Mercoledì ...

