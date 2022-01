VIDEO Roma, Mourinho a caccia del regista: in vista un colpo in extremis. Diawara… (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La Roma ha già centrato le priorità di mercato, ma manca ancora il regista: Tiago Pinto cercherà di accontentare Mourinho Leggi su mediagol (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Laha già centrato le priorità di mercato, ma manca ancora il: Tiago Pinto cercherà di accontentare

Advertising

RaiUno : In occasione della #GiornatadellaMemoria, una puntata speciale di #Ulisse. @albertoangela rievocherà il rastrellame… - _Carabinieri_ : Stroncato un traffico di droga che dalla Sardegna coinvolgeva mezza Italia. I #Carabinieri hanno eseguito 16 provve… - fattoquotidiano : Quirinale, Sergio Mattarella visita il nuovo appartamento a Roma: sarà la sua “base” da senatore a vita – Video - _aquariusign : per non dimenticare Jessica da roma #gfvip - VivoLibero1 : .@antondepierro. La violazione dei diritti da parte di nazi de pierro alias 'er boia de roma', in ogni suo singolo… -