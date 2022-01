Salvini, standing ovation dai grandi elettori: “È un applauso sulla fiducia” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

LegaSalvini : ?? STANDING OVATION PER MATTEO SALVINI ALLA RIUNIONE DEI GRUPPI PARLAMENTARI A ROMA - ilo_ak : RT @LegaSalvini: ?? STANDING OVATION PER MATTEO SALVINI ALLA RIUNIONE DEI GRUPPI PARLAMENTARI A ROMA - farfarello13 : RT @LegaSalvini: ?? STANDING OVATION PER MATTEO SALVINI ALLA RIUNIONE DEI GRUPPI PARLAMENTARI A ROMA - popoloZeta : RT @LegaSalvini: ?? STANDING OVATION PER MATTEO SALVINI ALLA RIUNIONE DEI GRUPPI PARLAMENTARI A ROMA - Noiconsalvini : ?? STANDING OVATION PER MATTEO SALVINI ALLA RIUNIONE DEI GRUPPI PARLAMENTARI A ROMA -