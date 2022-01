(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen. (Adnkronos) -lodella terza votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica, ma accanto al presidente della Camera Roberto Fico non siede quello del Senato, Elisabetta Casellati.

Advertising

igoriezzi : Inizia lo scrutinio. Bianca, bianca… #Quirinale - LiciaRonzulli : Splende il sole sul Palazzo del #Quirinale alle mie spalle, inizia la settimana decisiva! L'elezione del Presidente… - TV7Benevento : **Quirinale: inizia spoglio ma non c'è Casellati**... - Marco02839896 : RT @Libero_official: Indiscrezioni di un big sotto anonimato: il #centrodestra potrebbe fare il nome di #Casini già da oggi. Inizia la cont… - GiusEvangelista : Inizia il III scrutinio. #Quirinale -

Ultime Notizie dalla rete : **Quirinale inizia

, i meme più divertenti Sicon il ministro degli esteri Luigi Di Maio, beccato sempre dal web come persona che non conosce bene i tecnicismi del mestiere. Un altro neme riguarda ...Il centrodestra potrebbe iniziare a sondare il terreno per ilgià da oggi. Nonostante la rosa dei candidati di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia preveda Carlo Nordio, Marcello Pera e Letizia Moratti , non si escludono sorprese. Diverse fonti ...La riflessione di Clemente Mastella, sindaco di Benevento, nel corso della trasmissione Studio Mattina di Canale 9 con Marco Caiano ...Resta coperto il nome che potrebbe apparire più avanti nelle votazioni: quello dell’ex presidente della Camera Pier Ferdinando Casini (Corriere della Sera) Quirinale, Casini rilancia la sua corsa su ...