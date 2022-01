Quirinale, i senatori Fdi non stanno votando: i meloniani si smarcano così dal centrodestra (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Luca Ciriani e poi Alberto Balboni, Claudio Barbaro e Nicola Calandrini sono i quattro senatori di Fdi che non stanno votando nell'Aula di Montecitorio, dove è in corso la terza votazione per eleggere ... Leggi su globalist (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Luca Ciriani e poi Alberto Balboni, Claudio Barbaro e Nicola Calandrini sono i quattrodi Fdi che nonnell'Aula di Montecitorio, dove è in corso la terza votazione per eleggere ...

Advertising

pietroraffa : ?? ANSA - ++ Quirinale: senatori Fdi non stanno votando ++ Già in tre non hanno risposto alla chiama #PresidenzaDellaRepubblica #Quirinale - smendoliera : RT @PagliariniSte: Ieri da Montecitorio sono andato via con una immagine: i senatori a vita Liliana Segre, Elena Cattaneo e Renzo Piano. Mi… - maranigiacomo1 : RT @PagliariniSte: Ieri da Montecitorio sono andato via con una immagine: i senatori a vita Liliana Segre, Elena Cattaneo e Renzo Piano. Mi… - AvantiLaura : RT @PagliariniSte: Ieri da Montecitorio sono andato via con una immagine: i senatori a vita Liliana Segre, Elena Cattaneo e Renzo Piano. Mi… - nicola_pizzo : RT @PagliariniSte: Ieri da Montecitorio sono andato via con una immagine: i senatori a vita Liliana Segre, Elena Cattaneo e Renzo Piano. Mi… -