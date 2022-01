Quirinale 2022, Luigi di Maio verso Draghi. È stata la mano di Grillo? (Di mercoledì 26 gennaio 2022) di Carmelo Sant’Angelo Ancora una volta il M5S si presenta in ordine sparso ad un importante appuntamento istituzionale: l’elezione del Presidente della Repubblica. Mettendo in ordine le tessere del puzzle, incastrando i resoconti giornalistici, le indiscrezioni dei retroscena, le dichiarazioni affidate ai social il quadro che ne viene fuori è di un partito balcanizzato. Nonostante gli appelli unitari promossi dal presidente Conte, è innegabile che i 5 stelle abbiano più correnti della vecchia Democrazia Cristiana. Tante correnti, ma nessuna anima. Chi un’anima l’ha persa o forse non l’ha mai avuta è Luigi Di Maio, pronto a cambiare idea con la stessa frequenza dei pedalini. Mutare opinione è certamente sintomo di vivace intelligenza, purché ciò avvenga in presenza di un nuovo scenario. Appare, invece, un indizio di opportunismo quando la metamorfosi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) di Carmelo Sant’Angelo Ancora una volta il M5S si presenta in ordine sparso ad un importante appuntamento istituzionale: l’elezione del Presidente della Repubblica. Mettendo in ordine le tessere del puzzle, incastrando i resoconti giornalistici, le indiscrezioni dei retroscena, le dichiarazioni affidate ai social il quadro che ne viene fuori è di un partito balcanizzato. Nonostante gli appelli unitari promossi dal presidente Conte, è innegabile che i 5 stelle abbiano più correnti della vecchia Democrazia Cristiana. Tante correnti, ma nessuna anima. Chi un’anima l’ha persa o forse non l’ha mai avuta èDi, pronto a cambiare idea con la stessa frequenza dei pedalini. Mutare opinione è certamente sintomo di vivace intelligenza, purché ciò avvenga in presenza di un nuovo scenario. Appare, invece, un indizio di opportunismo quando la metamorfosi ...

