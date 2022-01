Quirinale 2022, Letta: “Non ci sarà presidente di destra, è nostra vittoria” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Questo Parlamento non può che eleggere un presidente non di parte, autorevole e istituzionale. E questo era il nostro primo punto cardinale”. Così Enrico Letta all’assemblea dei grandi elettori Pd. “A differenza degli altri noi siamo partiti con i quattro punti cardinali della nostra bussola e stiamo arrivando con gli stessi punti cardinali. Questo lo rivendico: grazie alla nostra fermezza il centrodestra ha fatto i conti con la realtà” dice il leader dem. “Perché qualunque presidente voteremo venerdì – qualcuno di noi sarà contento, qualcun altro meno – l’obiettivo più grande lo avremo raggiunto: tramontata la candidatura di parte, si negozierà infatti un nome non di parte e autorevole. E questa è una nostra ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Questo Parlamento non può che eleggere unnon di parte, autorevole e istituzionale. E questo era il nostro primo punto cardinale”. Così Enricoall’assemblea dei grandi elettori Pd. “A differenza degli altri noi siamo partiti con i quattro punti cardinali dellabussola e stiamo arrivando con gli stessi punti cardinali. Questo lo rivendico: grazie allafermezza il centroha fatto i conti con la realtà” dice il leader dem. “Perché qualunquevoteremo venerdì – qualcuno di noicontento, qualcun altro meno – l’obiettivo più grande lo avremo raggiunto: tramontata la candidatura di parte, si negozierà infatti un nome non di parte e autorevole. E questa è una...

Advertising

fattoquotidiano : Quirinale, fuorionda di Mentana mentre parla Conte: “È incredibile, non l’avrei mai detto. Se la sta giocando megli… - fattoquotidiano : Quirinale, Travaglio a La7: “Draghi è come Schettino: i partiti gli chiedono di restare a bordo e lui vuole scappar… - petergomezblog : Quirinale, “Salvini a casa di Sabino Cassese”: è il giurista che paragonò Conte a Viktor Orbán - genovesergio76 : RT @Adnkronos: #Letta: 'Trattativa difficile perché dal centrodestra sono arrivati tutti no, spero che almeno uno si trasformi in sì'. #Qui… - mvdonato : RT @amingardi: Se fosse vero, tanto di cappello a Salvini. Uscirebbe egregiamente da una posizione difficile -