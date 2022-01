Parte la notte delle trattative. Casini non piace a nessuno ma va bene quasi a tutti (Di mercoledì 26 gennaio 2022) È la notte del Quirinale. O, almeno, è quanto si sente di dire Matteo Salvini, comunque vada a finire, la persona che sta tenendo le file e dettando i tempi di queste giornate alla ricerca del successore di Mattarella.La dichiarazione del leader della Lega (con invito ai giornalisti a tenere accesi i cellulari nella notte) arriva dopo una giornata ad altissima tensione, con passi avanti ed indietro, frasi scontate ed uscite a sorpresa che cambiavano di ora in ora il quadro della situazione. Eravamo rimasti all’invito ad un Conclave con tutti i leader proposto ieri da Letta. Idea lasciata cadere nel vuoto e finita presto nel dimenticatoio di tutti, superati dagli eventi.La prima spallata della giornata arrivava, indovinate un po’, da Renzi (da tenere d’occhio sempre e comunque, e soprattutto quando sostiene come in ... Leggi su panorama (Di mercoledì 26 gennaio 2022) È ladel Quirinale. O, almeno, è quanto si sente di dire Matteo Salvini, comunque vada a finire, la persona che sta tenendo le file e dettando i tempi di queste giornate alla ricerca del successore di Mattarella.La dichiarazione del leader della Lega (con invito ai giornalisti a tenere accesi i cellulari nella) arriva dopo una giornata ad altissima tensione, con passi avanti ed indietro, frasi scontate ed uscite a sorpresa che cambiavano di ora in ora il quadro della situazione. Eravamo rimasti all’invito ad un Conclave coni leader proposto ieri da Letta. Idea lasciata cadere nel vuoto e finita presto nel dimenticatoio di, superati dagli eventi.La prima spallata della giornata arrivava, indovinate un po’, da Renzi (da tenere d’occhio sempre e comunque, e soprattutto quando sostiene come in ...

