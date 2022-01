Napoli, falsi vaccini per 150 euro: arrestati due operatori sanitari (Di mercoledì 26 gennaio 2022) commenta Un infermiere e un operatore socio sanitario sono stati arrestati dai carabinieri per aver falsificato la somministrazione di vaccini anti - Covid in un Hub di Napoli. Uno dei due lavoratori ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 26 gennaio 2022) commenta Un infermiere e un operatore socioo sono statidai carabinieri per averficato la somministrazione dianti - Covid in un Hub di. Uno dei due lavoratori ...

Advertising

Paola63689975 : RT @MediasetTgcom24: Napoli, falsi vaccini per 150 euro: arrestati due operatori sanitari #napoli - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Napoli, presenta documenti falsi in posta poi scappa: arrestato - RedazioneTvcity : Napoli: documenti falsi per il reddito di cittadinanza, 46enne arrestato - - strugimento : RT @lercionotizie: #Articolo Napoli. Arrivano i primi posti auto per falsi invalidi - LEGGI L'ARTICOLO di @SilentActorsFly - CALCIOGEMINI : Napoli, falsi vaccini per 150 euro: arrestati due operatori sanitari #napoli -