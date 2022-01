Licata, strage in casa. Uccide fratello, cognata e i nipoti di 15 e 11 anni. Poi si spara al telefono con i carabinieri (Di mercoledì 26 gennaio 2022) strage a Licata (Agrigento) questa mattina. Prima ha ucciso il fratello, la cognata e i nipoti di 11 e 15 anni. Poi si è dato alla fuga, sparandosi mentre era al telefono con i carabinieri: ora è stato trasportato in ospedale, in condizioni disperate. Licata, la strage dopo una lite in famiglia L’assassino, Angelo Tardino, dopo avere ucciso quattro familiari, tra cui un bimbo di undici anni è un ragazzo di 15, si è sparato. Il suo corpo è stato trovato per strada agonizzante e portato via in ambulanza, in condizioni disperate. Le vittime sarebbero il fratello dell’omicida, la cognata e i loro figli, due ragazzini di 11 e 15 ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 26 gennaio 2022)(Agrigento) questa mattina. Prima ha ucciso il, lae idi 11 e 15. Poi si è dato alla fuga,ndosi mentre era alcon i: ora è stato trasportato in ospedale, in condizioni disperate., ladopo una lite in famiglia L’assassino, Angelo Tardino, dopo avere ucciso quattro familiari, tra cui un bimbo di undiciè un ragazzo di 15, si èto. Il suo corpo è stato trovato per strada agonizzante e portato via in ambulanza, in condizioni disperate. Le vittime sarebbero ildell’omicida, lae i loro figli, due ragazzini di 11 e 15 ...

