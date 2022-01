Il Papa ai genitori con figli omosessuali: “Non condannateli” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Città del Vaticano – “Niente condanne. Penso ai genitori davanti ai problemi dei figli. genitori che vedono orientamenti sessuali diversi nei figli, come gestire questo e accompagnare i figli, e non nascondersi in atteggiamento condannatorio”. A dirlo è Papa Francesco durante l’Udienza Generale di questa mattina nell’Aula Paolo VI, dove incontra i gruppi di pellegrini e fedeli provenienti da ogni parte del mondo, parlando a braccio. Proseguendo il ciclo di catechesi su San Giuseppe, il Pontefice si sofferma sulla figura del padre putativo di Gesù come “uomo che sogna”, E il suo pensiero va ai genitori di oggi con figli che hanno problemi: “Penso ai genitori davanti a problemi dei figli… figli con tante ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Città del Vaticano – “Niente condanne. Penso aidavanti ai problemi deiche vedono orientamenti sessuali diversi nei, come gestire questo e accompagnare i, e non nascondersi in atteggiamento condannatorio”. A dirlo èFrancesco durante l’Udienza Generale di questa mattina nell’Aula Paolo VI, dove incontra i gruppi di pellegrini e fedeli provenienti da ogni parte del mondo, parlando a braccio. Proseguendo il ciclo di catechesi su San Giuseppe, il Pontefice si sofferma sulla figura del padre putativo di Gesù come “uomo che sogna”, E il suo pensiero va aidi oggi conche hanno problemi: “Penso aidavanti a problemi deicon tante ...

MediasetTgcom24 : Il Papa: 'I genitori non condannino i figli gay' #papa #bergoglio #gay #pontefice - eziomauro : Papa Francesco, i genitori non condannino il figlio gay - vaticannews_it : #26gennaio #PapaFrancesco: Nelle difficoltà, pregare, significa lasciare che Dio ci indichi la cosa giusta da fare.… - pavisa1401 : RT @Dio: Papa Francesco: 'I genitori non condannino i figli gay'. I genitori: 'Ma ce l'avete insegnato voi. Decidetevi'. - vatenacttencass : RT @fattoquotidiano: Papa Francesco ai genitori: “Non condannate i vostri figli per il loro orientamento sessuale” -