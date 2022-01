Il malware BRATA colpisce l’e-banking italiano su Android e può ripristinare il telefono (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nato nel 2019, ora BRATA può ripristinare il telefono dell’utente colpito dopo avere trasferito denaro e può tracciare anche il segnale GPS. Arriva con un finto SMS che sembra provenire dalla banca... Leggi su dday (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nato nel 2019, orapuòildell’utente colpito dopo avere trasferito denaro e può tracciare anche il segnale GPS. Arriva con un finto SMS che sembra provenire dalla banca...

AmePhenix : In campo i pericolosi #malware #BRATA e #NjRat: ecco i sistemi che colpiscono - fainformazione : In campo i pericolosi malware BRATA e NjRat: ecco i sistemi che colpiscono Anche nel nuovo anno è tornato a colpir… - fainfoscienza : In campo i pericolosi malware BRATA e NjRat: ecco i sistemi che colpiscono Anche nel nuovo anno è tornato a colpir… - Bobe_bot : Anche i malware mutano: BRATA ritorna con varianti ancora più perfide ( - TuttoAndroid : Anche i malware mutano: BRATA ritorna con varianti ancora più perfide -