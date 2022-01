Football e ordine sociale | “Calciatori con arbitro” di Van der Leck

Leggi su glieroidelcalcio

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM (Danilo Comino) – Facciamo un salto nella patria del calcio totale, l’Amsterdam di Jack Reynolds (coach dell’Ajax nel 1915-25, 1928-40 e 1945-47) e del suo discepolo Rinus Michels (che dal 1965 al 1971 portò i Lancieri al successo europeo e guidò la nazionale Oranje ai mondiali del 1974 e agli europei del 1988), per parlare di uno dei più originali quadri sul calcio: Voetballers met scheidsrechter (con) di Bart van derdel 1913. È la prima opera d’arte incentrata su un direttore di gara; sembrerà strano, ma questo protagonista dello spettacolo calcistico non compare in nessuno dei quadri visti finora, neppure nel quasi “cronachistico” The Corner Kick di Hemy.conrisale a quello stesso 1913 in cui Boccioni dipinse il suo Dinamismo di un ...