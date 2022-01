Flavio Briatore innocente | «non frodò il fisco con lo yacht» Il Force Blue acquistato da Ecclestone

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Dodici anni dopo, sei decisioni e un rimpallo tra la Cassazione e la corte d'appello di Genova arriva la parola fine per la vicenda del, il megadi, sequestrato...

Le parole diAd annunciarlo è stato lo stesso ex team manager di Formula 1 con un post sui social: 'Nel maggio 2010 la Guardia di Finanza mi ha sequestrato la barca e sui media di ...Una carriera ricca di trionfi, dalla Formula 1 ai locali. Ma anche segnata da alcuni guai giudiziari, processi e controversie.è uno degli imprenditori italiani più noti al mondo. Il suo nome, legato a grandi successi come manager, negli ultimi anni è stato al centro della cronaca per l'inchiesta e i processi ..."Si è finalmente accertata la mia innocenza. Un vero calvario che si è fortunatamente concluso", ha detto l'imprenditore ...