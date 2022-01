Crisi ucraina: Croazia non invierà truppe (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nel mezzo delle crescenti tensioni nella Crisi ucraina, la Croazia ha annunciato che non invierà ulteriori truppe. Anzi, il presidente croato ha affermato che, in caso di un’escalation, richiamerà a casa militare della NATO di stanza nell’Europa Orientale. Crisi ucraina: cosa farà la Croazia? Nel mezzo delle crescenti tensioni tra Kiev e Mosca, la NATO Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nel mezzo delle crescenti tensioni nella, laha annunciato che nonulteriori. Anzi, il presidente croato ha affermato che, in caso di un’escalation, richiamerà a casa militare della NATO di stanza nell’Europa Orientale.: cosa farà la? Nel mezzo delle crescenti tensioni tra Kiev e Mosca, la NATO

Advertising

Link4Universe : Il mondo sta affrontando la peggiore crisi climatica di sempre con danni che rischiano di essere irreversibili e po… - ItaliaViva : C'è un elemento in più tra i fattori esterni: oltre al debito c'è la crisi Ucraina. È assurdo che nessuno ne parli… - ilriformista : 'C’è una crisi pesantissima in #Ucraina, la #crisi economica su #energia e gas, regole assurde a #scuola per la… - ladyrosmarino : RT @ilfattoblog: CRISI UCRAINA 'Si accusa la Russia di voler invadere e nel frattempo si concentrano truppe e missili ai suoi confini. Con… - Billa42_ : Crisi ucraina: Croazia non invierà truppe -