Covid-terrorismo, i giornali usano un bimbo morto (Di mercoledì 26 gennaio 2022) 00:00 Quirinale, la seconda votazione va a vuota mentre il centrodestra presenta la rosa dei nomi (Pera, Nordio e Moratti), tre nomi che non hanno tessere di partito ma che per la Stampa sarebbe una spallata. Mah! 03:05 Mattia Feltri racconta di un Toninelli che dice che Draghi a Palazzo Chigi è imprescindibile, quando un anno fa diceva che non era nel dna dei grillini. 04:06 Basta con la continua retorica del “fate presto”… 06:33 La sinistra mette veti ma non fa i nomi. 07:30 Covid, la notizia del bimbo di 10 anni morto con tutti i giornali che sottolineano che non era vaccinato. Poi leggi bene gli articoli e scopri che… 12:22 Le Regioni denunciano la paralisi burocratica del Covid… 12:48 Biden dà del “figlio di put***” a un giornalista. Ma essendo un sincero democratico nessuno dice ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 26 gennaio 2022) 00:00 Quirinale, la seconda votazione va a vuota mentre il centrodestra presenta la rosa dei nomi (Pera, Nordio e Moratti), tre nomi che non hanno tessere di partito ma che per la Stampa sarebbe una spallata. Mah! 03:05 Mattia Feltri racconta di un Toninelli che dice che Draghi a Palazzo Chigi è imprescindibile, quando un anno fa diceva che non era nel dna dei grillini. 04:06 Basta con la continua retorica del “fate presto”… 06:33 La sinistra mette veti ma non fa i nomi. 07:30, la notizia deldi 10 annicon tutti iche sottolineano che non era vaccinato. Poi leggi bene gli articoli e scopri che… 12:22 Le Regioni denunciano la paralisi burocratica del… 12:48 Biden dà del “figlio di put***” a unsta. Ma essendo un sincero democratico nessuno dice ...

Advertising

ladyonorato : “Ho chiuso col Covid”: dopo 2 anni di Netflix, Spotify, tamponi e mascherine, terrorismo senza sosta e restrizioni… - MYLOVEOUTSIDE : @GUCCYBABY Salmo ha ragione, ci siamo tutti rotti il cazzo. L’Inghilterra, L’America, la Spagna, la Francia e chiss… - ferrix88 : @UnaTelaBianca @ecehankoc @Invetriata @E__l__e__ @vitiello_silvia Ma non è terrorismo, è realtà. Io sono contro le… - PaoloGrassi13 : #covid #vaccino #terrorismo #paura. Il messaggero Umbria di oggi. 8 morti quasi tutti senza vaccino scrive in neret… - caterinacorda1 : RT @DReqvenge2020: Quando la finirete di fare Terrorismo Mediatico? Sono addolorato per il bambino e, se è vero che è morto per Covid, senz… -