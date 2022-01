Collins-Swiatek oggi | Semifinale Australian Open 2022 | orario | tv | programma | streaming

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Il giovedì della seconda settimana dell’sarà dedicato interamente alle donne. Si svolgeranno quest’le due semifinali dell’Happy Slam nella Rod Laver Arena; la vincente tra Ashleigh Barty e Madison Keys osserverà con attenzione la sfida tra la statunitense Daniellee la polacca Iga. La numero 7 del tabellone, dopo aver sorpreso tutti nel 2020 con il successo al Roland Garros, pareva destinata a grandissime cose e destinata a dominare la scena femminile nel prossimo futuro; ma a parte lo squillo agli Internazionali d’Italia 2021, la polacca si è per ora confermata come una tennista assai forte, ma ancora acerba per puntare al numero 1 del mondo. Questa sua secondaSlam, ottenuta con gli ultimi due successi in rimonta ...

Advertising

ilveggente_it : ???? #TENNIS #PRONOSTICI #AustralianOpen, il gran finale dello Slam australiano comincia dalle semifinali del singol… - ilveggente_it : ???? #TENNIS #PRONOSTICI #AustralianOpen, il gran finale dello Slam australiano comincia dalle semifinali del singol… - TennisWebMag : Gli ultimi quarti di finale femminili agli @AustralianOpen hanno promosso tra le migliori quattro la polacca… - raquelpearljam : L'americana #Collins va a giocare domani la semifinale dal #AO2022 contro #Swiatek - _Sport_Calcio_ : Per chi fate il tifo? ?? ???? Barty v Keys ???? ???? Collins v Swiatek ???? #AO2022 | #AusOpen | #EurosportTENNIS -

Ultime Notizie dalla rete : Collins Swiatek

...30 Prisma Taranto - Ravenna Visualizza SuperLega TENNIS - AUSTRALIAN OPEN 01:10 Danielle- ...50 Simone Bolelli, Fabio Fognini - Rajeev Ram, Joe Salisbury 0 - 2 03:10 Iga- Kaia Kanepi 2 ......30 Prisma Taranto - Ravenna Visualizza SuperLega TENNIS - AUSTRALIAN OPEN 01:10 Danielle- ...50 Simone Bolelli, Fabio Fognini - Rajeev Ram, Joe Salisbury 0 - 2 03:10 Iga- Kaia Kanepi 2 ...Il giovedì della seconda settimana dell'Australian Open 2022 sarà dedicato interamente alle donne. Si svolgeranno quest'oggi le due semifinali dell'Happy Slam nella Rod Laver Arena; la vincente tra As ...Iga Swiatek entered her first Australian Open semifinal on Wednesday after she rallied to defeat Kaia Kanepi. Trailing by a set and a break against the Estonian, Swiatek dug deep--and deeper still--to ...