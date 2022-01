Cannole | bomba contro casa di un investigatore privato Nella notte

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Esplosione di un ordigno: danneggiata l’abitazione di un. Tanta paura per il forte boato che si è sentitozona, ma fortunatamente non si sono registrati feriti. I danni invece sono ancora in corso di quantificazione. La forte deflagrazione ha distrutto la porta di ingresso dell’immobile, adibito avacanza, di proprietà del professionista 55enne e anche i vetri delle finestre di unaadiacente. Sul posto per le indagini i carabinieri di Bagnolo e Maglie. (leccesette.it) L'articolodi un ...

LecceSette : Cannole, bomba contro l'abitazione di un investigatore privato - PugliaStream : Cannole, bomba contro l'abitazione di un investigatore privato. Distrutta porta ingresso e finestre della casa dei…

