Call of Duty: la saga rimane anche su PlayStation, con almeno 3 titoli (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Le trattative che vedono Microsoft in procinto di acquistare Activision avevano impensierito alcuni videogiocatori PlayStation. Tra le preoccupazioni maggiori c’erano quelle sul futuro della saga di Call of Duty. Ricordiamo infatti che COD è di proprietà di Activision, e già si pensava che la saga potesse quindi diventare esclusiva Xbox. Arrivano però buone notizie a riguardo: COD rimane anche su PlayStation, almeno per altri 3 titoli. Call of Duty non diventa esclusiva, non subito Sony e Activision hanno ancora un contratto che le lega, ciò significa che Call of Duty non diventerà esclusiva Xbox, quantomeno non a breve. L’acquisizione della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Le trattative che vedono Microsoft in procinto di acquistare Activision avevano impensierito alcuni videogiocatori. Tra le preoccupazioni maggiori c’erano quelle sul futuro delladiof. Ricordiamo infatti che COD è di proprietà di Activision, e già si pensava che lapotesse quindi diventare esclusiva Xbox. Arrivano però buone notizie a riguardo: CODsuper altri 3ofnon diventa esclusiva, non subito Sony e Activision hanno ancora un contratto che le lega, ciò significa cheofnon diventerà esclusiva Xbox, quantomeno non a breve. L’acquisizione della ...

