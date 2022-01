Cagliari: si presenta per la prima dose al posto dell’amico No vax, in cambio di una cena. Arrestato (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Clamoroso arresto davanti al centro vaccinale di Cagliari. Un uomo di trenta anni è finito in manette nel tentativo di farsi vaccinare usando documenti falsi. Appartenenti a un amico no vax. Il disoccupato è stato Arrestato in flagranza di reato. Le indagini dei poliziotti della squadra mobile di Cagliari hanno accertato che l’uomo si era presentato all’hub della Fiera per ricevere la prima dose del vaccino anti-covid. Ma non era la persona indicata nei documenti fatti vedere all’infermiera dell’accettazione. Si presenta all’hub al posto di un no vax, Arrestato Un amico no vax, infatti, gli aveva dato la propria carta di identità e la tessera sanitaria per ricevere il vaccino al posto suo. In cambio di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Clamoroso arresto davanti al centro vaccinale di. Un uomo di trenta anni è finito in manette nel tentativo di farsi vaccinare usando documenti falsi. Appartenenti a un amico no vax. Il disoccupato è statoin flagranza di reato. Le indagini dei poliziotti della squadra mobile dihanno accertato che l’uomo si erato all’hub della Fiera per ricevere ladel vaccino anti-covid. Ma non era la persona indicata nei documenti fatti vedere all’infermiera dell’accettazione. Siall’hub aldi un no vax,Un amico no vax, infatti, gli aveva dato la propria carta di identità e la tessera sanitaria per ricevere il vaccino alsuo. Indi ...

