Beautiful: Thomas perde i sensi e Hope non sa che fare (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Le Trame dell’episodio ci rivelano che Thomas, scoperto, sviene sotto lo sguardo incredulo di Hope Hope preoccupata dalle parole di finnLe anticipazioni di Beautiful ci fanno sapere che Thomas si sentirà male davanti a Hope dopo aver discusso con la sua bambola, mentre Brooke si lascerà andare tra le braccia di Ridge, confermando tutta la sua felicità. Ma andiamo a vedere i dettagli. Beautiful: Hope pensa agli avvertimenti del dottor Finn Nel corso delle puntate precedenti abbiamo visto Thomas alle prese con nuovi raptus di follia. Il giovane non sta bene e non ha superato affatto le sue ossessioni. Per questo decide di parlare faccia a faccia con Hope. Intanto, Finn cerca di far capire alla Logan ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Le Trame dell’episodio ci rivelano che, scoperto, sviene sotto lo sguardo incredulo dipreoccupata dalle parole di finnLe anticipazioni dici fanno sapere chesi sentirà male davanti adopo aver discusso con la sua bambola, mentre Brooke si lascerà andare tra le braccia di Ridge, confermando tutta la sua felicità. Ma andiamo a vedere i dettagli.pensa agli avvertimenti del dottor Finn Nel corso delle puntate precedenti abbiamo vistoalle prese con nuovi raptus di follia. Il giovane non sta bene e non ha superato affatto le sue ossessioni. Per questo decide di parlare faccia a faccia con. Intanto, Finn cerca di far capire alla Logan ...

