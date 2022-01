Australian Open: nel doppio, Bolelli-Fognini out nei quarti (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Termina nei quarti di finale l'avventura di Simone Bolelli e Fabio Fognini nel torneo di doppio agli Australian Open, primo Slam del 2022 in corso sul cemento di Melbourne Park nella metropoli Australiana.... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Termina neidi finale l'avventura di Simonee Fabionel torneo diagli, primo Slam del 2022 in corso sul cemento di Melbourne Park nella metropolia....

