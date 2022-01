Amici 21, la prof Anna Pettinelli mette alla prova il cantante Albe ed afferma: ”Ti devi raccontare” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Sale sempre di più la tensione ad Amici 21, il programma di Maria De Filippi. Al termine della diciassettesima puntata sono stati resi noti i nomi degli alunni che sono stati ammessi al serale. Tra i cantanti, all’intero della casetta, è scoppiata una discussione molto accesa. Alex non ha avuto timore ad esternare il suo pensiero. Facendo riferimento al parere espresso all’arrivo di Calma nello show ha affermato: “Non batterebbe nessuno“. Facciamo insieme il punto della situazione. Amici 21, Alex contro i suoi compagni Il daytime di Amici 21, andato in onda il 25 gennaio 2022, ha visto Alex fare un’accusa a tutti i suoi compagni di scuola, riferendosi direttamente ai presenti in casetta: Luigi, Albe, Crytical e Calma. (l’articolo continua dopo la foto). Luigi ad Alex ha rivelato, che diversamente da ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Sale sempre di più la tensione ad21, il programma di Maria De Filippi. Al termine della diciassettesima puntata sono stati resi noti i nomi degli alunni che sono stati ammessi al serale. Tra i cantanti, all’intero della casetta, è scoppiata una discussione molto accesa. Alex non ha avuto timore ad esternare il suo pensiero. Facendo riferimento al parere espresso all’arrivo di Calma nello show hato: “Non batterebbe nessuno“. Facciamo insieme il punto della situazione.21, Alex contro i suoi compagni Il daytime di21, andato in onda il 25 gennaio 2022, ha visto Alex fare un’accusa a tutti i suoi compagni di scuola, riferendosi direttamente ai presenti in casetta: Luigi,, Crytical e Calma. (l’articolo continua dopo la foto). Luigi ad Alex ha rivelato, che diversamente da ...

AmiciUfficiale : Un video per Mattia, il compito della prof Pettinelli per LDA, una comunicazione importante per Alice, il confronto… - Sara51068792 : RT @AmiciUfficiale: Un video per Mattia, il compito della prof Pettinelli per LDA, una comunicazione importante per Alice, il confronto tra… - Ary1797 : RT @AmiciUfficiale: Un video per Mattia, il compito della prof Pettinelli per LDA, una comunicazione importante per Alice, il confronto tra… - giadar582 : RT @AmiciUfficiale: Un video per Mattia, il compito della prof Pettinelli per LDA, una comunicazione importante per Alice, il confronto tra… - Valenti37659542 : RT @AmiciUfficiale: Un video per Mattia, il compito della prof Pettinelli per LDA, una comunicazione importante per Alice, il confronto tra… -