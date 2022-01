Amadeus vuole Dybala (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Amadeus: «Derby e Sanremo il mio sabato super. Inter squadra vera, Dybala un sogno» La Gazzetta dello Sport, pagina 15, di Gabriella Mancini. Non è esattamente il solito ignoto. Amedeo Sebastiani, in arte Amadeus, presenterà per la terza volta il Festival di Sanremo e il suo nome è pure spuntato tra quelli della prima votazione del Presidente della Repubblica, come Dino Zoff, Claudio Lotito e Carlo Mazzone. Lui non commenta le bizzarrie dell’urna e tira dritto con il Festival, che nella serata finale del 5 febbraio sarà preceduto dal derby Inter-Milan. Che serata, doppia serata, mettetevi comodi. «Speravo che si giocasse la domenica sera – attacca il direttore artistico – per tornare a San Siro direttamente da Sanremo, come avevo già fatto due anni fa, quando vincemmo, ma pazienza». Come seguirà il derby?«La prima mezz’ora in albergo, ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 26 gennaio 2022): «Derby e Sanremo il mio sabato super. Inter squadra vera,un sogno» La Gazzetta dello Sport, pagina 15, di Gabriella Mancini. Non è esattamente il solito ignoto. Amedeo Sebastiani, in arte, presenterà per la terza volta il Festival di Sanremo e il suo nome è pure spuntato tra quelli della prima votazione del Presidente della Repubblica, come Dino Zoff, Claudio Lotito e Carlo Mazzone. Lui non commenta le bizzarrie dell’urna e tira dritto con il Festival, che nella serata finale del 5 febbraio sarà preceduto dal derby Inter-Milan. Che serata, doppia serata, mettetevi comodi. «Speravo che si giocasse la domenica sera – attacca il direttore artistico – per tornare a San Siro direttamente da Sanremo, come avevo già fatto due anni fa, quando vincemmo, ma pazienza». Come seguirà il derby?«La prima mezz’ora in albergo, ...

