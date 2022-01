Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2022 ore 20:30 (Di martedì 25 gennaio 2022) Viabilità DEL 25 GENNAIO 2022 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN VIA NOMENTANA A TOR LUPARA RALLENTAMENTI ALTEZZA VIA PRIMO MAGGIO DIREZIONE NOMENTANA BIS PERCORRENDO VIA BRACCIANESE AD ANGUILLARA UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA PROVINCIALE SANTO STEFANO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN PROVINCIA DI VITERBO SULLA STATALE CASSIA SI STA IN CODA A SUTRI TRA VIA ALIGHIERI E VIA SETANO DIREZIONE VITERBO IN PROVINCIA DI RIETI SI RALLENTA SULLA STATALE SALARIA ALL’ALTEZZA DELLA LOCALITA POSTA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN PROVINCIA DI LATINA SI STA IN CODA A CISTERNA DI LATINA SULLA STATALE APPIA TRA VIA DIAZ E CORSO DELLA REPUBBLICA NELLE DUE DIREZIONI MENTRE IN PROVINCIA DI FROSINONE SI RALLENTA AD ... Leggi su romadailynews (Di martedì 25 gennaio 2022)DEL 25 GENNAIOORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN VIA NOMENTANA A TOR LUPARA RALLENTAMENTI ALTEZZA VIA PRIMO MAGGIO DIREZIONE NOMENTANA BIS PERCORRENDO VIA BRACCIANESE AD ANGUILLARA UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA PROVINCIALE SANTO STEFANO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN PROVINCIA DI VITERBO SULLA STATALE CASSIA SI STA IN CODA A SUTRI TRA VIA ALIGHIERI E VIA SETANO DIREZIONE VITERBO IN PROVINCIA DI RIETI SI RALLENTA SULLA STATALE SALARIA ALL’ALTEZZA DELLA LOCALITA POSTA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN PROVINCIA DI LATINA SI STA IN CODA A CISTERNA DI LATINA SULLA STATALE APPIA TRA VIA DIAZ E CORSO DELLA REPUBBLICA NELLE DUE DIREZIONI MENTRE IN PROVINCIA DI FROSINONE SI RALLENTA AD ...

Advertising

romamobilita : #Roma #viabilità Lavori notturni, tra le 22 e le 6, per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria di vi… - tamicheA1 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Lavori in via del Fuoco Sacro, possibili rallentamenti per la linea di bus 059, che salta la fermata num… - romamobilita : #Roma #viabilità Lavori in via del Fuoco Sacro, possibili rallentamenti per la linea di bus 059, che salta la fermata numero 72011. - romamobilita : #Roma #viabilità Portuense, lavori a largo di Santa Silvia. La linea bus 44 non raggiunge il capolinea di via Monta… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2022 ore 11:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #25-01-2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 25 - 01 - 2022 ore 17:15 VIABILITÀ DEL 25 GENNAIO 2022 ORE 17.05 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN RITROVATI ALL'ASCOLTO DI ...INTENSO TRA LAURENTINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA ROMA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25 - 01 - 2022 ore 19:15 VIABILITÀ DEL 25 GENNAIO 2022 ORE 19.05 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN RITROVATI ALL'ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL'ALTEZZA DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2022 ore 09:45 - RomaDailyNews RomaDailyNews DEL 25 GENNAIO 2022 ORE 17.05 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN RITROVATI ALL'ASCOLTO DI ...INTENSO TRA LAURENTINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA...DEL 25 GENNAIO 2022 ORE 19.05 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN RITROVATI ALL'ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL'ALTEZZA DI ...