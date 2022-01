Tennis: Australian Open. Berrettini 'Con Nadal un'altra dura battaglia' (Di martedì 25 gennaio 2022) Il romano: "Che lotta con Monfils, dopo i primi due set pensavo di aver vinto" MELBOURNE (AUSTRALIA) - "Sono felicissimo, un'altra grande lotta con Gael. Tante emozioni, pensavo di avere la partita in ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 25 gennaio 2022) Il romano: "Che lotta con Monfils, dopo i primi due set pensavo di aver vinto" MELBOURNE (AUSTRALIA) - "Sono felicissimo, un'grande lotta con Gael. Tante emozioni, pensavo di avere la partita in ...

