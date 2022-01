Startup | Leonardo lancia Bif | acceleratore in partnership con LVenture Group

Leggi su fmag

(Di martedì 25 gennaio 2022) L’azienda aerospazialeha deciso di aprire le sue porte alle. E lo fa inconperre BIF, la Business Innovation Factory dedicata all’ecosistema italiano dell’innovazione per sviluppare soluzioni tecnologiche ad alto potenziale. Con Bif,punta a selezionare, per i prossimi tre anni, fino a 10all’anno che svilupperanno soluzioni innovative in grado di ampliare l’offerta di servizi digitali della azienda, tra i leader mondiali nell’Aerospazio Difesa Sicurezza. Come partecipare alla call di BIF La prima call di Bif è aperta ae spin-off universitari nazionali e internazionali, anche in fase di costituzione. Il primo obiettivo è in ambito servitization, e ...