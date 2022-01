Rossi (Alexion): "Orgogliosi di ravulizumab, svolta per malati Enp" (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen. (Adnkronos Salute) - “La rimborsabilità di ravulizumab rappresenta per noi la realizzazione di ciò per cui lavoriamo ogni giorno da 30 anni: trasformare la vita delle persone affette da malattie rare e disturbi invalidanti, come l'emoglobinuria paRossistica notturna. Siamo molto Orgogliosi di questo risultato, perché ravulizumab rappresenta esattamente quello che è lo spirito della nostra missione". Lo ha detto Anna Chiara Rossi, Vp & General manager Italy, Alexion, AstraZeneca Rare Disease, nel suo intervento alla conferenza stampa virtuale “Malattie rare: nuove opportunità e prospettive di vita per persone con Emoglobinuria paRossistica notturna”, promossa da Alexion Pharma Italy. "L'Epn - ha ricordato - è una malattia molto grave ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen. (Adnkronos Salute) - “La rimborsabilità dirappresenta per noi la realizzazione di ciò per cui lavoriamo ogni giorno da 30 anni: trasformare la vita delle persone affette da malattie rare e disturbi invalidanti, come l'emoglobinuria pastica notturna. Siamo moltodi questo risultato, perchérappresenta esattamente quello che è lo spirito della nostra missione". Lo ha detto Anna Chiara, Vp & General manager Italy,, AstraZeneca Rare Disease, nel suo intervento alla conferenza stampa virtuale “Malattie rare: nuove opportunità e prospettive di vita per persone con Emoglobinuria pastica notturna”, promossa daPharma Italy. "L'Epn - ha ricordato - è una malattia molto grave ...

