Roma vince premio OpenGov 2021 per bilancio partecipativo (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma – Roma Capitale è risultata vincitrice del premio 'OpenGov Champion', edizione 2021, categoria 'Partecipazione e Accountability', con il progetto 'bilancio partecipativo'. "Con il riconoscimento si sottolinea la validità del percorso partecipativo realizzato e, più in generale, la rilevanza delle pratiche finalizzate al coinvolgimento della comunità nelle scelte di governo", commenta Andrea Catarci, assessore al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti di Roma Capitale. "È nostra intenzione consolidare le iniziative meritorie e implementare pratiche innovative, in cui le forme partecipative on line si arricchiscano delle relazioni dirette legate a momenti in presenza, da co-programmare ...

