Quirinale | voti per Cesare Mirabelli e Paolo Savona**

(Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen. (Adnkronos) -anche per il presidente emerito della Corte costituzionale,, e per il presidente della Consob,Savona, nel secondo scrutinio per l'elezione del Presidente della Repubblica.

Ci sonoper Mattarella, per Berlusconi, per Amadeus, Alberto Angela. Al seggio drive in hanno votato solo nove grandi elettori positivi o in quarantena. Il plenum è tonato a 1.009 grandi ...Intanto il presidente M5S, Giuseppe Conte , parla dell'eventuale ipotesi al: 'Abbiamo ... dall'urna deiper l'elezione del Presidente della Repubblica. 18.49 Nello spoglio della seconda ...Il primo a votare è Umberto Bossi. Ore 14.50 – Vertice e controvertice ... valuteranno di presentare una rosa di candidati per il Quirinale. La decisione sarà assunta anche alla luce dell'esito del ...Anche il secondo scrutinio per l'elezione del Presidente della Repubblica non risparmia voti "burla" da parte dei grandi elettori. Così sono arrivati voti per lo scrittore ...