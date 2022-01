Quirinale: Letta, rosa nomi? Incontro per decidere strategia (Di martedì 25 gennaio 2022) "Una rosa di nomi per il Quirinale? Alle 17 ci vediamo per decidere la strategia". Lo ha detto il segretario del PD Enrico Letta lasciando gli uffici del gruppo a Montecitorio per andare a votare. A ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 25 gennaio 2022) "Unadiper il? Alle 17 ci vediamo perla". Lo ha detto il segretario del PD Enricolasciando gli uffici del gruppo a Montecitorio per andare a votare. A ...

Advertising

petergomezblog : Quirinale, Draghi fa campagna elettorale per se stesso: vede Salvini, poi sente Letta e Conte. E le “consultazioni”… - repubblica : L’allarme di Letta: “Così perdiamo Draghi sia al Quirinale che a Palazzo Chigi” [di Giovanna Vitale] - LegaSalvini : #QUIRINALE, #SALVINI: 'DISPIACE PER NO PREGIUDIZIALI DI LETTA' - AA31192Patriota : L'apertura di #Letta sui nomi proposti dal #centrodestra è molto positiva. Auspico che essa sia sincera e si conve… - Mirandola59 : RT @petergomezblog: Quirinale, Draghi fa campagna elettorale per se stesso: vede Salvini, poi sente Letta e Conte. E le “consultazioni” inn… -